A Polícia Militar do Paraná, por meio do 2º Comando Regional e com a participação ativa do 2º Batalhão, finalizou em 30 de junho de 2025 a Operação Liberdade Condicionada, uma força-tarefa coordenada que resultou no cumprimento de 597 mandados de prisão nos 89 municípios que compõem a área de atuação da unidade no norte do Paraná.

A operação teve início em 1º de abril de 2025 e foi conduzida com o objetivo de localizar e prender foragidos da Justiça, promovendo maior sensação de segurança à população e reforçando a presença da PMPR nos municípios.

As ações foram realizadas de forma coordenada pelas nove unidades operacionais subordinadas ao 2º CRPM e, durante os três meses de execução, os policiais militares realizaram patrulhamentos táticos, abordagens e incursões com base em inteligência policial e mandados expedidos pelo poder Judiciário, atuando de forma planejada e legalmente amparada.

O resultado da Operação Liberdade Condicionada reforça o compromisso da PMPR com o combate à impunidade e com a preservação da ordem pública no norte do estado.