Na manhã desta sexta-feira (3), uma ameaça de bomba na agência Cresol, localizada no centro de Jacarezinho (PR), levou à evacuação imediata do local e ao bloqueio das ruas próximas. A Polícia Militar e a Polícia Civil atuam na contenção da área, enquanto aguardam a chegada do esquadrão antibombas do Paraná para averiguar o objeto suspeito.

A operação segue em andamento, e autoridades pedem que a população evite circular pela região até que a situação seja controlada. Mais informações serão divulgadas em breve.

