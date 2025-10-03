Na manhã desta sexta-feira (03), por volta das 10h, uma ocorrência mobilizou diversas forças de segurança em Jacarezinho, no norte do Paraná. O gerente da agência da Cooperativa de Crédito acionou a Polícia Militar após localizar um dispositivo suspeito no interior do estabelecimento. Sem conseguir identificar a natureza do objeto, o gerente solicitou apoio imediato.

*Isolamento e protocolo de segurança*

Ao chegar ao local, a equipe do 2º Batalhão da Polícia Militar constatou a presença do dispositivo e, diante da incerteza sobre sua composição, iniciou o protocolo de segurança padrão para situações de risco. A agência foi evacuada e um perímetro de 100 metros ao redor do prédio foi isolado preventivamente, visando garantir a integridade física de moradores, funcionários e transeuntes.

*Ação do Esquadrão Antibombas do BOPE da PMPR*

Seguindo os procedimentos, o 2º BPM acionou o Batalhão de Operações Especiais (BOPE), Esquadrão Antibombas da Polícia Militar do Paraná. A equipe especializada se deslocou de Curitiba/PR até Jacarezinho para realizar uma análise técnica do dispositivo. Mesmo após exames detalhados, estes restaram inconclusivos, não sendo possível determinar se o objeto era apenas eletrônico ou se representava risco explosivo.

*Detonação controlada e descoberta*

Diante da dúvida e priorizando a segurança, os policias militares do Esquadrão Antibombas optaram por contra medida de segurança, decidindo remover o dispositivo para um local seguro, onde foi realizada uma detonação controlada com uso de uma contra-carga explosiva. Após a neutralização, verificou-se que o componente que gerava suspeita tratava-se de baterias utilizadas para manter o equipamento ligado — descartando, portanto, a hipótese de explosivo.

*Investigação em andamento*

Todo o material foi recolhido e encaminhado à Polícia Civil de Jacarezinho, que dará continuidade às investigações. A Polícia Científica também esteve presente para realizar os exames periciais necessários, com o objetivo de identificar a origem do dispositivo e possíveis responsáveis pela sua instalação.

*Forças envolvidas*

Participaram da operação:

• Equipes do 2º BPM

• Polícia Civil

• Peritos da Polícia Científica

• Em especial: Esquadrão Antibombas do BOPE.

*Compromisso com a segurança*

O 2º BPM reforçou seu compromisso com a proteção da população, destacando que o isolamento foi essencial para evitar qualquer risco à vida e ao patrimônio dos cidadãos. A ação rápida e coordenada das forças de segurança foi fundamental para garantir o desfecho seguro da ocorrência.