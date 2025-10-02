O mês de outubro será marcado por adrenalina e integração entre esporte, turismo e meio ambiente. Os Jogos de Aventura e Natureza (JANs) chegam ao Norte Pioneiro do Paraná com programação especial em Jacarezinho, Ribeirão Claro, Carlópolis, Tomazina, Siqueira Campos e Japira, oferecendo uma variedade de atividades esportivas e culturais para atletas, turistas e moradores.
Tomazina abre a temporada com esportes radicais
A abertura dos jogos acontece em Tomazina, nos dias 11 e 12 de outubro, com a competição de Caiaque Polo, no Parque das Corredeiras. Além disso, a cidade sediará:
- Velocross;
- Apresentação de BMX;
- Vôlei de praia;
- Canoagem slalom;
- Levantamento de peso;
- Corrida desafio de obstáculos.
Programação diversificada em várias cidades
Ao longo do mês, outros municípios receberão diferentes modalidades que prometem atrair público e gerar movimento econômico:
- Esportes aéreos: voo livre e paraquedismo;
- Esportes aquáticos: maratona aquática, rally de jet ski;
- Radicais sobre rodas: motocross, rally de jipe, wheeling e encontro de motos;
- Modalidades de areia: handebol, vôlei de praia e futevôlei;
- Esportes urbanos: cross game e basquete 3×3;
- Eventos especiais: futebol das estrelas e encontro de motorhome.
Impacto positivo para esporte, turismo e economia
Criados em 2019, os Jogos de Aventura e Natureza se consolidaram como uma iniciativa pioneira no Brasil, integrando prática esportiva, preservação ambiental e turismo sustentável. O evento já é considerado um marco anual que atrai milhares de participantes e fortalece a economia local das cidades-sede.