O mês de outubro será marcado por adrenalina e integração entre esporte, turismo e meio ambiente. Os Jogos de Aventura e Natureza (JANs) chegam ao Norte Pioneiro do Paraná com programação especial em Jacarezinho, Ribeirão Claro, Carlópolis, Tomazina, Siqueira Campos e Japira, oferecendo uma variedade de atividades esportivas e culturais para atletas, turistas e moradores.

Tomazina abre a temporada com esportes radicais

A abertura dos jogos acontece em Tomazina, nos dias 11 e 12 de outubro, com a competição de Caiaque Polo, no Parque das Corredeiras. Além disso, a cidade sediará:

Velocross;

Apresentação de BMX;

Vôlei de praia;

Canoagem slalom;

Levantamento de peso;

Corrida desafio de obstáculos.

Programação diversificada em várias cidades

Ao longo do mês, outros municípios receberão diferentes modalidades que prometem atrair público e gerar movimento econômico:

Esportes aéreos: voo livre e paraquedismo;

Esportes aquáticos: maratona aquática, rally de jet ski;

Radicais sobre rodas: motocross, rally de jipe, wheeling e encontro de motos;

Modalidades de areia: handebol, vôlei de praia e futevôlei;

Esportes urbanos: cross game e basquete 3×3;

Eventos especiais: futebol das estrelas e encontro de motorhome.

Impacto positivo para esporte, turismo e economia

Criados em 2019, os Jogos de Aventura e Natureza se consolidaram como uma iniciativa pioneira no Brasil, integrando prática esportiva, preservação ambiental e turismo sustentável. O evento já é considerado um marco anual que atrai milhares de participantes e fortalece a economia local das cidades-sede.