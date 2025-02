Na manhã desta segunda-feira (17/02), um grave acidente envolvendo um veículo e uma moto ocorreu na BR-153, no trevo da vila rural, na cidade de Jacarezinho-PR. A vítima, um homem de 28 anos, sofreu ferimentos graves no local.

De acordo com as informações, a vítima da moto estava consciente, porém desorientada. Ele apresentava amnésia lacunar, ferimento corte-contuso no membro inferior esquerdo, ferimento corte-contuso na região frontal do crânio, hematoma no olho esquerdo, sangramento nasal e agitação.

A equipe do Corpo de Bombeiros chegou rapidamente ao local e prestou os primeiros socorros à vítima, que foi imediatamente encaminhada para a Santa Casa de Jacarezinho-PR para receber atendimento médico especializado.

Equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e EPR estiveram presentes no local, tomando as providências cabíveis.

As autoridades continuam a investigar as causas do acidente e reforçam a importância de atenção redobrada ao trafegar pelas rodovias, visando a segurança de todos os usuários.