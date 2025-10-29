A Polícia Civil do Estado do Paraná emitiu um alerta à população sobre um novo golpe que vem se espalhando rapidamente por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp. A fraude ocorre por meio de uma mensagem aparentemente inofensiva, com o texto “Segue a lista para orçamento, obrigado!”, acompanhada de um arquivo para download.

De acordo com as autoridades, o arquivo contém um vírus que, ao ser aberto, permite que a mesma mensagem e o anexo sejam automaticamente encaminhados para todos os contatos da vítima no aplicativo. Além disso, o programa malicioso pode instalar um software espião no aparelho celular, possibilitando que criminosos tenham acesso a dados pessoais e sensíveis, incluindo informações bancárias.

A Polícia Civil reforça que os usuários devem redobrar a atenção ao receber mensagens com arquivos, mesmo que venham de contatos conhecidos. A recomendação é não clicar em links ou baixar documentos sem antes confirmar a veracidade do conteúdo com o remetente.

Casos suspeitos devem ser comunicados imediatamente às autoridades. A orientação é parte de uma série de ações preventivas para coibir crimes cibernéticos e proteger a população contra fraudes digitais.