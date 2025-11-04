Em uma ação coordenada e eficiente, a Polícia Militar do Paraná cumpriu um mandado de busca e apreensão na madrugada desta terça-feira (04), resultando na apreensão de entorpecentes e materiais utilizados no preparo e comercialização de drogas, em uma residência localizada na Rua Geraldo Ferreira, em Jacarezinho.

A operação foi deflagrada a partir de um mandado expedido pela Vara Criminal da Comarca de Jacarezinho, com o objetivo de combater o tráfico de drogas na região. No cumprimento da ordem judicial, as equipes contaram com o apoio do Canil da Polícia Militar, que utilizou os cães de faro Blake e Thor para auxiliar nas buscas.

Durante a varredura na residência, os cães localizaram um tablete e uma bucha de maconha, totalizando aproximadamente 469 gramas da substância. Além disso, foram apreendidos R$ 42,00 em dinheiro, duas balanças de precisão, plástico filme, sacos tipo “ziplock”, uma faca, um aparelho celular e adesivos com inscrições relacionadas à cocaína, indicando a possível prática de embalagem e distribuição de drogas no local.

O morador da residência foi detido e encaminhado ao Pronto Socorro Municipal para exame de integridade física e, posteriormente, à Delegacia de Polícia Civil de Jacarezinho, onde foi entregue juntamente com o material apreendido.

Segundo a Polícia Militar, a ação reforça o compromisso da instituição com o enfrentamento ao tráfico de drogas e à criminalidade, destacando a importância da integração entre os setores operacionais e o uso de recursos especializados, como o trabalho dos cães farejadores, que mais uma vez demonstraram grande eficácia.

“A atuação do setor de inteligência, bem como Canil e das equipes de patrulhamento tem sido fundamental para o combate às drogas na nossa região. É um trabalho técnico, planejado e que traz resultados diretos para a segurança da comunidade”, destacou um dos oficiais responsáveis pela operação.

A ocorrência foi encaminhada para a 37ª Delegacia Regional de Polícia de Jacarezinho, onde seguem as investigações sobre a origem e o destino do entorpecente apreendido.