A rápida ação da Polícia Militar de Jacarezinho impediu uma possível tentativa de furto na madrugada desta terça-feira (04), no centro da cidade. Quatro adolescentes foram flagrados em atitude suspeita nas proximidades de um estabelecimento comercial, e com eles foram encontradas pedras maciças e uma balaclava — indícios de preparação para arrombamento.

Por volta da 1h da manhã, durante patrulhamento preventivo pela Rua Costa Júnior, a equipe policial avistou um grupo de quatro indivíduos próximos a um estabelecimento odontológico. Ao perceberem a aproximação da viatura, um deles fugiu, não sendo possível sua captura. Os outros três foram abordados no local.

Durante a revista pessoal, os policiais constataram que um dos adolescentes vestia três blusas sobrepostas e carregava uma mochila contendo duas pedras de grande porte, possivelmente destinadas a quebrar vidros ou portas. Outro portava uma balaclava, utilizada para encobrir o rosto, enquanto o terceiro trajava uma blusa com capuz.

Os menores apresentaram versões contraditórias sobre o motivo de estarem no local naquele horário, mas um deles acabou confessando que planejavam cometer um furto ao estabelecimento. Diante da situação, todos foram encaminhados à 1ª Companhia da Polícia Militar, onde o Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o caso, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

A mochila, as pedras e a balaclava foram apreendidas como evidências e, junto com os adolescentes, encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil de Jacarezinho, para que a autoridade policial adotasse as medidas cabíveis.

A ação demonstra o compromisso da Polícia Militar com a prevenção de crimes patrimoniais e a preservação da ordem pública, reforçando a importância do patrulhamento ostensivo em horários e locais estratégicos.

“A presença constante das equipes nas ruas é essencial para coibir delitos e garantir a sensação de segurança à população”, destacou um dos policiais envolvidos na ocorrência.