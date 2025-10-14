Na noite desta sexta-feira (10), policiais militares de Santo Antônio da Platina — pertencentes ao 2º Batalhão de Polícia Militar — prenderam um homem e apreenderam um adolescente após um roubo agravado ocorrido em um posto de combustíveis localizado na área central da cidade.

Segundo informações, a equipe realizava patrulhamento pela Avenida Frei Guilherme Maria quando foi abordada por funcionários do estabelecimento, visivelmente nervosos, relatando que haviam sido vítimas de um assalto cometido por dois indivíduos, um deles armado, que levaram uma quantia em dinheiro e fugiram a pé em direção a um bairro próximo.

Durante as buscas, os policiais receberam denúncia de um morador indicando que dois suspeitos haviam entrado em uma residência nas proximidades. A equipe cercou o local e visualizou os suspeitos sobre o telhado, tentando se esconder. Foi dada voz de abordagem, porém um dos indivíduos portava uma arma e não obedeceu à ordem para soltá-la, o que levou os policiais a efetuarem disparos de advertência.

Após a ação, os suspeitos se renderam e foram detidos. Durante a revista pessoal, foi encontrada a quantia de R$ 257,00 em notas diversas, proveniente do roubo. Em buscas realizadas no quintal da residência, a equipe localizou um simulacro de arma de fogo, a caixa registradora levada do estabelecimento, uma balaclava preta, uma camiseta branca utilizada para ocultar o rosto, uma capa de colete balístico e uma bicicleta vermelha usada na fuga.

As imagens das câmeras de segurança do posto confirmaram a ação criminosa, mostrando os suspeitos agindo de forma agressiva e ameaçando as vítimas, chegando a desferir golpes com a arma falsa. Duas vítimas sofreram ferimentos leves na cabeça e foram encaminhadas ao pronto-socorro para atendimento médico.

Diante dos fatos, os suspeitos, um deles menor de idade, foram encaminhados, junto com os objetos apreendidos, para a Delegacia de Polícia Civil de Santo Antônio da Platina, onde permanecem à disposição da Justiça.