Alunos da Universidade Aberta da Terceira Idade (Unati) do campus Cornélio Procópio da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) participaram do V Encontro Paranaense da Pessoa Idosa Universitária (EPPIU). O evento, que aconteceu de 30 de setembro a 3 de outubro, foi realizado na Associação Banestado, em Balneário Praia de Leste, no município de Pontal do Paraná.

Em uma programação voltada à valorização do envelhecimento ativo e à troca de experiências entre as pessoas idosas vinculados às universidades paranaenses, o encontro buscou promover o diálogo entre programas e projetos universitários voltados à pessoa idosa, fortalecendo o papel das universidades estaduais como espaços de formação contínua, socialização e cidadania para pessoas idosas.

A Universidade Aberta da Terceira Idade da UENP é um Programa de Extensão Multidisciplinar vinculado a encomenda governamental 05/2024, da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti), através do Programa de Fomento à Extensão Universitária. Para o evento, a delegação da UENP marcou presença com 25 pessoas idosas unatianas, além da coordenadora Ivone Pingoello e a bolsista Luana Ribeiro Silva. Durante os quatro dias, participaram de palestras, oficinas temáticas, apresentações culturais e momentos de confraternização.

“A presença dos nossos unatianos no evento reforça o compromisso institucional da UENP com a promoção do envelhecimento saudável, inclusivo e participativo, alinhado às políticas públicas de valorização da pessoa idosa e à missão universitária de extensão e formação cidadã. O evento encerrou-se em clima de alegria e integração, reafirmando que o conhecimento, a convivência e o lazer são caminhos fundamentais para uma velhice ativa e significativa”, destacou a coordenadora.

O evento foi organizado pelo coordenador do Programa Unespar 60+, professor Sebastião Cavalcanti Neto, e pela professora aposentada da UNESPAR, Jandira Gonzaga. Além da UENP, o Encontrou reuniu participantes das Universidades Estaduais de Londrina (UEL), de Ponta Grossa (UEPG), do Centro Oeste (UNICENTRO), do Paraná (UNESPAR) e do Oeste do Paraná (UNIOESTE).