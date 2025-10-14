O Corpo de Bombeiros Militar do Paraná completou, nesta semana, 113 anos de atuação, marcados por coragem, comprometimento e dedicação à preservação da vida. Para celebrar a data, a 3ª Companhia Independente de Bombeiros Militar promoveu uma programação especial nas cidades de Santo Antônio da Platina e Jacarezinho, reunindo centenas de pessoas em atividades abertas ao público.

Demonstrações e experiências para todas as idades

Durante o evento, as praças das duas cidades se transformaram em verdadeiros espaços de aprendizado e diversão, com demonstrações do canil de busca e resgate, atividades de tirolesa, simulações de atendimentos pré-hospitalares e exposições de equipamentos e viaturas.

As ações permitiram que crianças, jovens e adultos conhecessem de perto o trabalho dos bombeiros e a importância da corporação no atendimento de emergências e na prevenção de acidentes.

Um dia de reconhecimento e integração com a comunidade

Segundo os organizadores, o objetivo da celebração foi aproximar a população do trabalho da corporação, reforçando o vínculo entre os bombeiros e a comunidade local.

É uma data para celebrar a história, mas também para reforçar nosso compromisso com o cuidado e o serviço ao próximo”, destacou o comando da 3ª Companhia.

A presença expressiva do público confirmou o sucesso da iniciativa e o carinho da população pelos profissionais que diariamente arriscam a vida em prol da segurança coletiva.

Tradição, coragem e compromisso com a vida

Com mais de um século de história, o Corpo de Bombeiros Militar do Paraná segue como referência em resgate, salvamento e ações humanitárias. A celebração dos 113 anos reforça a missão de proteger e servir, inspirando novas gerações de bombeiros e fortalecendo o sentimento de confiança da sociedade paranaense