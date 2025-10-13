Na manhã desta sexta-feira (10), por volta das 10h15, uma ação conjunta entre a equipe da Polícia Militar e agentes da Polícia Civil resultou no cumprimento de um mandado de prisão em Siqueira Campos.

Durante o cumprimento da ordem judicial, os policiais localizaram o suspeito e realizaram abordagem. Durante revista pessoal, foi encontrada uma porção de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 3,2 gramas, que foi devidamente apreendida e lacrada conforme os procedimentos legais.

Após a detenção, o homem foi encaminhado ao hospital local, onde passou por avaliação médica e não foram constatadas lesões. Em seguida, ele foi conduzido à unidade do Depen na cidade de Wenceslau Braz, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A ação reforça a integração entre a Polícia Militar e a Polícia Civil no cumprimento de mandados judiciais e no combate à criminalidade na região.