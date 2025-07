Na noite de sexta-feira (11), por volta das 18h20min, a Polícia Militar prendeu um homem e apreendeu um adolescente por envolvimento com drogas nas proximidades de uma área pública de lazer no município de Wenceslau Braz/PR. A ação ocorreu após diversas denúncias de que indivíduos estariam utilizando os fundos de um espaço público, com quadra e campo de futebol, para o tráfico de entorpecentes, o que gerava preocupação entre os frequentadores, especialmente por se tratar de um local com grande presença de crianças.

Durante patrulhamento intensificado na região, a equipe policial realizou duas tentativas de abordagem ao longo do dia, sendo que em uma delas um suspeito fugiu para uma plantação de milho. Na terceira incursão, os policiais optaram por se aproximar a pé, momento em que flagraram dois indivíduos no local, sendo um deles menor, fazendo uso de substância análoga à maconha.

Na abordagem, foram localizados com o adolescente um cigarro de maconha pesando aproximadamente 1,1 grama. Com o homem, os policiais encontraram uma faca com lâmina de 18 cm, um saco plástico contendo cerca de 23,9 gramas de maconha, um cigarro da mesma substância, uma porção de cocaína pesando 0,8 grama, um celular e R$ 10,00 em dinheiro. O homem confessou ter fornecido a droga ao menor para consumo conjunto.

Diante da situação de flagrante, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido ao hospital local para exame de integridade física, sendo posteriormente apresentado na Delegacia de Polícia Civil. O menor foi conduzido com acompanhamento do Conselho Tutelar, que foi acionado para localizar os responsáveis legais, os quais não foram encontrados até a apresentação na delegacia.