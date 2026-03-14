Equipes do setor de inteligência (P2) realizaram o cumprimento de mandados de prisão durante diligências realizadas na região.

Durante as ações, os policiais localizaram indivíduos que possuíam mandados judiciais em aberto. Após serem encontrados em seus respectivos endereços, foi realizada a abordagem e busca pessoal, não sendo localizado nenhum objeto ilícito com os suspeitos.

Na sequência, os policiais deram ciência aos abordados sobre as ordens judiciais e efetuaram as prisões, conduzindo-os inicialmente ao hospital para avaliação médica de praxe, onde não foram constatadas lesões.

Posteriormente, os detidos foram encaminhados e entregues ao Departamento Penitenciário (DEPEN), onde permanecem à disposição da Justiça para os procedimentos cabíveis.