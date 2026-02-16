A Polícia Militar do Paraná, por meio do 2º Batalhão de Polícia Militar (2º BPM), realizará no dia 22 de fevereiro de 2026 (domingo), a partir das 14h, um evento aberto à comunidade de Jacarezinho e região. A iniciativa tem como objetivo aproximar a corporação da população e apresentar de forma prática as diversas áreas de atuação da instituição.

O encontro acontecerá na sede do 2º BPM, localizada na BR-153, Km 17, em Jacarezinho/PR. Durante a programação, os visitantes poderão conhecer estações temáticas que demonstrarão o trabalho de diferentes unidades especializadas, como:

– ROTAM

– Patrulha Rural

– Patrulha Escolar

– Patrulha Maria da Penha

– Polícia Ambiental

– Polícia Rodoviária

Além disso, haverá apresentação da equipe de Operações com Cães do 2º BPM, brinquedos e atividades recreativas voltadas para crianças e famílias, além de outras atrações preparadas para o público.

O evento é gratuito e busca fortalecer os laços entre a Polícia Militar e a comunidade, destacando o compromisso da corporação com a segurança e o bem-estar da população.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (43) 9 9635-0022 ou pelas redes sociais oficiais do 2º BPM.