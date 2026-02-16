Na tarde de domingo, 15 de fevereiro, a Polícia Militar do Paraná, por meio da 2ª Companhia do Batalhão de Polícia Rodoviária, registrou um acidente na PR-422, altura do km 26+850, em Wenceslau Braz.

O atendimento iniciou por volta das 17h e foi concluído às 23h. O veículo envolvido, um GM/Corsa com placas do Paraná, saiu da pista e parou fora da rodovia, no lado esquerdo da via, no trecho entre o entroncamento da PR-151 e o município de Wenceslau Braz.

A condutora, de 38 anos, foi encaminhada ao Pronto-Socorro local com ferimentos. Quatro passageiros também ficaram feridos: um homem de 28 anos, uma mulher de 62 anos, além de duas crianças de 12 e 7 anos. Todos receberam atendimento hospitalar. O teste do etilômetro não foi realizado.

O automóvel foi retirado do local por guincho e liberado ao proprietário. Durante a ocorrência, foram registradas duas infrações de trânsito, conforme o artigo 230, incisos V e XVIII do Código de Trânsito Brasileiro.

As circunstâncias do acidente foram classificadas como tipo não identificado.