Durante uma ação de fiscalização de trânsito realizada pela Polícia Militar no centro de Santo Antônio da Platina, uma motocicleta foi abordada após ser constatada uma alteração irregular em seu sistema de escapamento.

O condutor foi identificado e, após verificação, não foram encontradas pendências administrativas nem documentação irregular. Entretanto, durante a inspeção, os policiais constataram que o veículo apresentava modificação não autorizada, contrariando as normas previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Diante da situação, o veículo foi apreendido e encaminhado ao pátio da 4ª Companhia da Polícia Militar, enquanto o condutor foi liberado no local, após as orientações legais cabíveis.

A ação faz parte das operações de trânsito intensificadas pela Polícia Militar, com o objetivo de garantir a segurança viária, reduzir o número de infrações e manter a ordem pública nas vias urbanas do município.