O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), está avançando nas obras de duplicação em concreto da PR-412 entre Matinhos e Pontal do Paraná, em uma extensão de 14,28 quilômetros. A execução ultrapassou pouco mais de 3% nesse primeiro mês.

Nesta etapa inicial os serviços estão concentrados na terraplenagem das futuras vias marginais do trecho e na implantação de dispositivos de drenagem de águas. No canteiro de obras também está em andamento a armação e concretagem das aduelas pré-moldadas das galerias, que serão integradas no sistema de drenagem.

No trecho em obras também estão sendo realizadas ações de limpeza, supressão vegetal e manejo ambiental, atendendo às condicionantes ambientais dessa empreitada.

Conforme as vias marginais forem sendo pavimentadas, o tráfego será desviado para elas, permitindo a demolição da pista da rodovia e execução do novo pavimento rígido de concreto, com placas de 21 centímetros de espessura.

A obra começa perto da ponte sobre o Canal de Matinhos e segue até o entroncamento com a PR-407, na localidade de Praia de Leste. Estão previstas novas pontes sobre o Rio Balneário e o Canal de Matinhos, além de um viaduto no cruzamento da rodovia com a Avenida Curitiba, substituindo uma rotatória no local.

Uma barreira de concreto vai separar as pistas duplicadas, enquanto canteiros separarão o eixo central das marginais, exceto por agulhas de entrada e saída.

As vias marginais terão sentido único, com estacionamentos, uma calçada para pedestres e ciclovia bidirecional cada uma. Iluminação viária será instalada na pista central, nas vias marginais, no viaduto e próximos às pontes, nos passeios e ciclovias, entre outros locais. A previsão é de concluir a obra em 2028.