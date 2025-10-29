Um grave acidente de trânsito foi registrado por volta das 20h desta terça-feira (28) na rodovia PR-855, no quilômetro 7, trecho situado próximo ao Santuário São Miguel Arcanjo, no município de Bandeirantes, no Norte do Paraná.

A colisão envolveu um automóvel Audi, de cor branca e placas de Cornélio Procópio (PR), que atingiu violentamente a traseira de um caminhão Mercedes-Benz, de cor amarela e placas Mercosul.

O condutor do Audi, identificado como sendo um médico, era o único ocupante do veículo. Ele seguia no sentido Andirá a Santa Mariana quando ocorreu o impacto. O motorista do carro sofreu vários ferimentos e foi socorrido por equipes da EPR, Corpo de Bombeiros e SAMU. A vítima foi encaminhada consciente à Santa Casa de Misericórdia de Bandeirantes, mas seu estado de saúde inspira cuidados.

O motorista do caminhão não sofreu ferimentos. Ele parou metros à frente do ponto de colisão e permaneceu no local para prestar os devidos esclarecimentos às autoridades.

Forças de segurança também estiveram no local como Polícia Militar, Polícia Rodoviária e Defesa Civil.