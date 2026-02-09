Um veículo com alerta de furto/roubo foi recuperado na tarde de sexta-feira (6) durante uma ação policial na rodovia PR-218, no município de Ribeirão do Pinhal.

De acordo com as informações, a equipe policial recebeu um aviso de que um automóvel estaria sendo transportado por um guincho e possuía registro de furto/roubo em outro estado. Diante da denúncia, os policiais montaram um bloqueio em um ponto estratégico da rodovia.

Durante a abordagem, o veículo foi identificado e, após verificação nos sistemas, foi confirmada a existência de um alerta ativo relacionado a uma ocorrência registrada anteriormente no estado de São Paulo. O condutor do guincho informou que havia sido contratado para realizar o transporte do automóvel e alegou não ter conhecimento da origem ilícita do veículo.

Ainda segundo o relato, o transporte faria parte de um serviço envolvendo outros veículos, que teriam sido deslocados entre cidades da região. O motorista colaborou com a abordagem e permaneceu no local durante os procedimentos.

Diante dos fatos, o condutor do guincho e o veículo recuperado foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Ribeirão do Pinhal, onde foram adotadas as medidas cabíveis.

O caso segue sob investigação para apurar as circunstâncias do furto e a responsabilidade dos envolvidos.