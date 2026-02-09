Um mutirão de castração de cães e gatos atendeu 190 animais no último sábado (7), em Santo Antônio da Platina, reforçando as políticas públicas de controle populacional e bem-estar animal. A ação teve início às 8h, na sede do Tiro de Guerra (05-004), e integra o Programa Castrapet, do Governo do Estado, com apoio da Prefeitura Municipal (gestão 2025/28).

O programa chegou ao município por intermédio dos deputados estaduais Cobra Repórter e Tercílio Turini e tem como objetivo principal reduzir o abandono de animais e promover a saúde pública.

Castrações, microchipagem e atendimento veterinário especializado

Os procedimentos foram realizados pela empresa MB Clínica Veterinária Ltda. (CastraMóvel), de Sorocaba (SP). Ao todo, foram realizadas:

65 castrações de caninos fêmeas

30 castrações de caninos machos

51 castrações de felinos fêmeas

44 castrações de felinos machos

Além das cirurgias, os animais receberam microchipagem e medicação pós-operatória. A ação contou com fiscalização da médica veterinária do município, Calinca Bueno Levatti, e laudo técnico assinado pelo médico veterinário da empresa, Leandro Lucatelli Bueno.

As cirurgias começaram às 10h, seguindo protocolos técnicos e respeitando o tempo de recuperação anestésica de cada animal. Os atendimentos se estenderam até o meio da tarde.

Atendimento priorizou famílias em situação de vulnerabilidade

Inicialmente, o mutirão foi direcionado a famílias cadastradas no CadÚnico, em situação de vulnerabilidade social. Como as vagas não foram totalmente preenchidas nesta fase, a organização ampliou o atendimento para:

Animais de rua e comunitários

Animais resgatados

Animais sob cuidados de protetores independentes e ONGs

A iniciativa contou com o trabalho de 22 profissionais da empresa especializada e o apoio de aproximadamente 10 servidores municipais, envolvendo os setores de Endemias, Vigilância Sanitária e Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Castração é fundamental no combate ao abandono

Segundo a médica veterinária do município, Calinca Levatti, o mutirão desempenha papel essencial no enfrentamento do abandono animal.

“A castração é a única forma eficaz de controle populacional, especialmente no caso dos gatos, que se reproduzem rapidamente. A demanda é muito grande”, destacou.

Ela também ressaltou que o custo médio de uma castração com medicação pode ultrapassar R$ 350, enquanto no mutirão todo o atendimento é oferecido gratuitamente, tornando o programa mais acessível à população.

Autoridades acompanham ação

O prefeito Gil Martins esteve no local e parabenizou todos os envolvidos na realização do mutirão. A vereadora Eliane Siqueira também acompanhou a ação e agradeceu o empenho do deputado Tercílio Turini para que o programa Castrapet fosse realizado no município.

Compromisso com a causa animal

A Prefeitura de Santo Antônio da Platina (gestão 2025/28) reforça que ações como essa são fundamentais para a promoção da saúde pública, do bem-estar animal e para a redução do abandono, reafirmando o compromisso com políticas públicas voltadas à causa animal.