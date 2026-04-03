Na madrugada desta sexta-feira (3), a equipe da PRF foi comunicada acerca desse assalto ocorrido com um ônibus que trafegava pela BR-277.

De acordo com o motorista, o veículo, que fazia a linha Foz do Iguaçu (PR) x São Paulo (SP), da empresa Nordeste, foi interceptado por ocupantes de uma caminhonete branca, nas proximidades do trevo dos Três Pinheiros. Os suspeitos teriam utilizado dispositivo luminoso semelhante a giroflex para forçar a parada do ônibus.

Ainda segundo o relato, cinco indivíduos armados abordaram o veículo, sendo que um deles permaneceu na cabine com o motorista, enquanto os demais realizaram roubos aos passageiros. Os criminosos também teriam utilizado bloqueador de sinal de telefonia celular e conduzido o ônibus até uma estrada de terra nas proximidades da BR-373, onde subtraíram todos os pertences dos ocupantes.

O ônibus transportava aproximadamente 45 passageiros no momento do assalto. Após o ocorrido, o motorista compareceu à unidade operacional da PRF em Guarapuava para comunicar os fatos.

A PRF orientou o registro da ocorrência junto à Polícia Judiciária do Paraná, responsável pela investigação do caso.