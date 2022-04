Escutar esta notícia Escutar esta notícia

para esclarecer a morte de uma detenta, no dia 18 de março, no interior de uma cela da Cadeia Pública de Santo Antônio da Platina/PR. A mulher tinha 33 anos, e foi com um saco plástico na cabeça e um lençol enrolado no pescoço.

A investigação da Polícia Civil e as perícias realizadas indicam que duas companheiras de cela da vítima, uma mulher de 26 anos e outra de 28, foram as autoras do crime. Ambas não aceitavam dividir a cela com a vítima em razão desta possuir reincidência em crime de estupro de vulnerável, e arquitetaram o assassinato.

Ainda de acordo com a investigação, as duas suspeitas passaram a agredir a vítima com tapas e socos e em seguida lesionaram a mesma com diversos golpes de alicate na região do braço. Depois obrigaram a vítima a amarrar um lençol no pescoço e prendê-lo na parte superior do beliche da cela e se jogar do alto para simular um suicídio.