Nesta segunda-feira (17/02) Santo Antônio da Platina foi surpreendida com a chegada de um novo serviço de transporte: o aplicativo POP Move.

Vários carros circulando pela cidade exibiam uma logo verde chamativa, despertando a curiosidade dos moradores.

O POP Move é conhecido por ser o maior aplicativo de transporte do interior e já realizou mais de 3 milhões de corridas. Um dos pontos que mais chamam a atenção são as tarifas acessíveis, com corridas a partir de R$ 7,99. Essa novidade promete oferecer uma alternativa econômica e prática ao transporte público e caronas.

Os primeiros usuários que experimentaram o serviço destacaram a praticidade, rapidez e preços competitivos. Para quem quiser testar, o aplicativo está disponível para download no link: https://apps.apple.com/br/app/pop-move/id1603487498

https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.popmove.client

A chegada do POP Move representa mais opções de mobilidade para os moradores de Santo Antônio da Platina. Se você já utilizou o serviço, compartilhe sua experiência conosco!

