A Defesa Civil do Paraná emitiu um alerta para a região do Litoral do estado para possíveis deslizamentos, alagamentos e chuva intensa.

A região de Morretes, que já ficou em situação de emergência por causa de fortes chuvas, é uma área de risco e os moradores devem ficar atentos. Com isso, em caso de emergência é possível acionar os canais:

Corpo de Bombeiros: 193

Defesa Civil Municipal (WhatsApp): (41) 93500-9542

Recomendações importantes:

• Evite transitar por áreas de risco ou alagadas.

Fique atento às atualizações oficiais.

• Em caso de sinais de deslizamento ou perigo, saia do local com segurança e acione as autoridades.

Alerta de tempestade no Litoral do Paraná

Nesta terça-feira (18), o Paraná segue com alerta amarelo para tempestades emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O comunicado é válido para boa parte do estado.