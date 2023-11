Um acidente de trabalho mobilizou equipes do Samu e Corpo de Bombeiros no final da manhã desta terça-feira (14), em Maringá, noroeste do Paraná.

Um trabalhador ficou em estado grave após ser atingido por um maquinário em uma empresa próxima a Pedreira Municipal, segundo o Corpo de Bombeiros.

A vítima sofreu traumatismo craniano grave e foi socorrida inconsciente. O helicóptero do Samu foi acionado e o homem foi levado ao Hospital Metropolitano de Sarandi.

Pela imagem, é possível identifica que o homem trabalhava com corte de madeira. A idade do trabalhador ainda não foi confirmada.