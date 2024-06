A prefeitura de Jacarezinho e o governador Ratinho Júnior anunciarão nesta quarta-feira (19) um investimento bilionário da iniciativa privada no município, em evento a ser realizado no Cine Iguaçu a partir das 16h30.

Os recursos aportados em Jacarezinho fazem parte do maior plano de geração de renda e investimentos privados da história do município e maior plano de expansão industrial, com expectativa de geração de mais de 500 empregos diretos.

No total, são mais de R$ 1 bilhão investidos pela iniciativa privada em Jacarezinho em projetos já executados nos últimos anos ou ainda em execução – valores esses que contam com a parceria do governo do Estado por meio do programa Paraná Competitivo.

São três novas empresas instaladas ou em processo de instalação no município: Grupo Pipeline, Neri Vidros e Aratônio Montagens. Somente esses três empreendimentos têm expectativa de geração de 180 empregos diretos.

Também existem importantes investimentos do Grupo Maringá, que administra a Usina Jacarezinho, Usina Dacalda e Grupo Molini’s, todos em franca expansão das suas unidades e projetos no município.

Além disso, Jacarezinho teve nos últimos anos a chegada de algumas importantes redes, como a Cresol, Rede de Postos Juninho, três redes de farmácias de atuação nacional e o Magnus Educação.

O maior e mais recente aporte privado, porém, está a cargo da BBA – Grupo Ice Italy, com um investimento de quase de R$ 650 milhões, e do Grupo Dallon, com um investimento de cerca de R$ 80 milhões – com a ampliação de suas unidades e serviços executados em Jacarezinho, essas empresas vão gerar, juntas, aproximadamente 300 empregos diretos.

Os números representam o maior investimento privado da história de Jacarezinho e um dos mais volumosos já recebidos pelo Norte Pioneiro, promovendo ainda a criação de outras centenas de empregos indiretos e geração de receitas através de impostos para o município.

INAUGURAÇÃO PIPELINE

O evento também marcará a inauguração das duas unidades do Grupo Pipeline em Jacarezinho, com investimento de R$ 14 milhões. A empresa é uma das maiores fabricantes de piscina e equipamentos eletrônicos, painéis de piscinas e ampla rede de equipamentos para o segmento de todo o Sul de Brasil.

Além dos empregos criados durante a implantação do grupo, a Pipeline vai gerar inicialmente 80 empregos diretos, com expetativa de uma significativa expansão das vagas a curto e médio prazo.