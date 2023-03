Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Em virtude dos diversos transtornos causados pelas chuvas das últimas semanas, a prefeitura de Jacarezinho decretou Situação de Emergência nesta segunda-feira (13), já no plano de ação para buscar soluções aos inúmeros problemas enfrentados no momento.

O decreto n° 9.144, assinado pelo prefeito Marcelo Palhares, tem data de 08 de março e foi publicado no Diário Oficial de Jacarezinho nesta segunda, entrando em vigor a partir da sua publicação.

Com o decreto, o município passa a ter mais agilidade, do aspecto legal, a promover respostas aos danos diversos causados pelas condições climáticas adversas – o que significa obras emergenciais nas áreas afetadas.

Estima-se, no momento, que os prejuízos causados pelas chuvas cheguem à casa dos R$ 5 milhões. Só na zona rural são 22 pontes afetadas, parcial ou totalmente, além de três pontes na zona urbana.

Também houve sérios danos em várias ruas e estradas da zona rural, além de problemas com deslizamentos em pontos diversos e casas inundadas.

Desde o início das chuvas foram várias ações de limpezas e reparos emergenciais de menor porte. A previsão é que outras obras necessárias sejam iniciadas no decorrer das próximas semanas.

“É uma situação imprevisível, que tem afetado direta ou indiretamente grande parte da população, e que exige muito empenho e recursos para sanar. Já estamos em contato com o governo do Estado, com nossos deputados parceiros e vamos buscar resolver todas essas situações o mais rápido possível. Enquanto isso pedimos a colaboração da população para que a gente possa superar esse momento com bom senso e colaborando com aqueles mais prejudicados”, pontua o prefeito Marcelo Palhares.

DOAÇÕES

A secretaria municipal de Assistência Social desde o primeiro dia tem atuado junto às famílias desabrigados, oferecendo suporte como abrigo e alimentação, além de promover campanha de arrecadação de donativos.

Agora a secretaria municipal de Comércio, Indústria, Turismo e Serviços também têm buscado junto a empresários e comerciantes de Jacarezinho doações para serem destinadas às famílias afetadas.

LEGENDA: Jacarezinho registra estragos diversos causados pelas chuvas