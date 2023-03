Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Neste sábado, 11 de março, o Tiro de Guerra 05-007 participou do 1° mutirão de combate a dengue, organizado pelo Departamento de Combate à Endemias da Secretaria de Saúde do Município de Jacarezinho.

O Tiro de Guerra apoiou a ação de recolhimento de possíveis criadouros do mosquito Aedes Aegypt, que contou também com a participação de servidores das diversas secretarias do município.

A ação recolheu materiais em vários bairros localizados na zona urbana da cidade de Jacarezinho e faz parte do esforço para evitar a proliferação do mosquito transmissor da Dengue, também transmissor de outras doenças como Zika Vírus e Chikungunya.

Esta foi a primeira ação social realizada pela Turma de Atiradores do ano de 2023, formada pelos jovens que ingressaram no Tiro de Guerra no último dia 1º de março.

Tiro de Guerra “Escola de Civismo, Patriotismo e Cidadania”.