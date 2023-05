Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A prefeitura de Jacarezinho formalizou a contratação da empresa responsável por executar as obras de construção do AME (Ambulatório Médico de Especialidades). O processo foi concluído recentemente e a assinatura do contrato entre as partes foi publicada no Diário Oficial desta terça-feira (02).

O processo licitatório teve como vencedora a empresa JCM Construtora de Obras Ltda, com o valor de R$ 22.417.524,28. O prazo de execução da obra, que deve ter início nas próximas semanas, é de 12 meses após o início da construção.

De acordo com o prefeito de Jacarezinho e presidente do Cisnorpi (Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro), Marcelo Palhares, a conclusão da licitação representa o fim da etapa mais importante para que as obras tenham início.

“Quero agradecer a toda equipe da prefeitura que assumiu a missão de realizar esse processo licitatório e agora conseguimos superar mais essa etapa. O sonho de toda a região em ter o nosso AME enfim construído está cada vez mais próximo de se tornar realidade”, comemora.

“Fica o nosso agradecimento também ao governador Ratinho Júnior, que hoje realiza investimentos históricos no Norte Pioneiro, e o AME é um deles, talvez o mais importante, porque vem para proporcionar um salto de qualidade no atendimento médico à população de toda nossa região”, completa Palhares.

AME

O Ambulatório Médico de Especialidades abrigará os serviços do Cisnorpi, que terá capacidade 20 mil atendimentos por mês, aumentando assim significativamente os números atuais, além de ofertar muito mais conforto para pacientes e também para a equipe do consórcio na realização de consultas, exames e procedimentos diversos.

A nova estrutura terá uma área construída de 3,5 mil m², contendo 37 consultórios e dez salas de exames, projetadas especificamente para esta finalidade, com acessibilidade e estrutura completa para receber pacientes de toda a região.

A obra será na Rua Adolfo Ress, próximo ao trevo da acesso da PR-431 (sentido Cambará). A prefeitura, inclusive, também já prepara as obras de acesso ao local, que terá toda infraestrutura necessária.

O investimento para a construção do AME é do governo do Paraná com contrapartida da prefeitura de Jacarezinho.