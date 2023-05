Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma família foi encaminhada à 9ª SDP de Maringá, na noite deste domingo (30), após uma criança de um ano e quatro meses ser encontrada sozinha em casa por uma equipe policial, que chegou ao local após receber uma denúncia. O fato foi registrado na Rua Colômbia, no bairro Jardim Alvorada.

A equipe policial chegou até a residência após a denúncia de que uma criança estaria chorando há mais de 30 minutos e o local estava com as luzes apagadas e trancado. Na casa, os policiais militares constataram que não havia nenhum adulto e, quando foram entrar no terreno, foram abordados por três adultos que chegavam ao local.

Os adultos seriam a mãe da criança, uma mulher de 22 anos, o pai da criança, um homem de 26 anos, e o avô, que não teve a idade divulgada.

