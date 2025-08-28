O problema do descarte irregular de resíduos atinge diretamente a saúde e o bem-estar dos moradores de Santo Antônio da Platina (PR). Na rua Rotary Club, na Vila Ribeiro, uma família denuncia que aguarda há mais de quatro meses pelo recolhimento de entulho acumulado em frente à residência. A situação tem gerado risco de pragas e insegurança, especialmente para um bebê de apenas sete meses que vive na casa.

Moradora relata abandono

Giovanna Cruz afirma ter entrado em contato diversas vezes com a Prefeitura para solicitar a retirada do material. Segundo ela, as respostas foram contraditórias: em uma ocasião, foi informado que a empresa responsável pelo serviço estava suspensa; em outra, que a rota havia sido feita no bairro, mas a coleta não passou pela rua.

“Já cobrei várias vezes a Prefeitura. Eles falaram primeiro que a empresa estava sem esse tipo de serviço. Depois disseram que tinham passado no meu bairro, mas não vieram na minha rua. Esse entulho está aí faz quatro meses e nada foi resolvido”, relata.

Preocupação com a saúde da família

O entulho acumulado, além do aspecto visual negativo, tem atraído animais indesejados para dentro da casa de madeira da moradora.

“Já apareceu muito rato aqui, coisa que nunca tinha. Meu medo é que surjam escorpiões, porque tenho um bebê pequeno de sete meses. Fico muito preocupada com a saúde e a segurança dele”, desabafa.

A imprensa tenta contato com a Prefeitura de Santo Antônio da Platina. As informações serão atualizadas assim que houver retorno do setor responsável.