A Prefeitura de Jacarezinho, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, iniciou nesta terça-feira (26) a obra de pavimentação da Rua Professor Rodrigo, situada atrás do Colégio Imaculada Conceição.

O projeto é viabilizado por emenda parlamentar do deputado federal Pedro Lupion. A intervenção tem como objetivo ampliar a infraestrutura urbana, melhorar as condições de tráfego e oferecer maior segurança e comodidade para motoristas, pedestres e moradores da região.

Segundo a administração municipal, a pavimentação contribuirá para o desenvolvimento do bairro e para a valorização da área, além de integrar-se às ações de fortalecimento da mobilidade urbana em Jacarezinho.

A Prefeitura destacou a parceria com o deputado Pedro Lupion, ressaltando que os investimentos destinados ao município têm papel relevante no avanço das obras e na melhoria da qualidade de vida da população.