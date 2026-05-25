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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou uma apreensão significativa de drogas na tarde desta segunda-feira (25), em Cascavel (PR). A ação ocorreu na marginal da BR-467, após um acompanhamento tático que resultou na prisão de um homem e na apreensão de 179,9 kg de maconha.

De acordo com informações da corporação, agentes do Núcleo de Operações Especiais (NOE) identificaram um veículo VW Santana em alta velocidade, incompatível com as condições da via. Ao tentar realizar a abordagem, o condutor desobedeceu à ordem de parada e iniciou fuga por cerca de quatro quilômetros.

Durante o trajeto, o motorista realizou manobras arriscadas, passando em frente a uma escola e avançando preferenciais em área residencial, colocando em risco a segurança de terceiros. A perseguição terminou quando o suspeito decidiu parar o automóvel.

Na vistoria, os policiais localizaram diversos fardos de maconha no compartimento traseiro do veículo, totalizando quase 180 kg da droga. O condutor foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Federal de Cascavel. Ele responderá por tráfico de drogas, desobediência e direção perigosa.

Esse tipo de ocorrência reforça a atuação da PRF no combate ao crime organizado e ao transporte ilegal de entorpecentes nas rodovias federais. Quer que eu traga dados sobre apreensões recentes da PRF ou sobre o tráfico de drogas no Paraná?