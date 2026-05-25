Entre os dias 22 e 24 de maio de 2026, ocorreu o exercício final do Curso de Formação de Cabos (CFC), denominado Campo Conjunto. A atividade reuniu os Tiros de Guerra de Cambará, Jacarezinho e Santo Antônio da Platina, sendo realizada na área da Escola Agrícola de Santo Antônio da Platina.

O treinamento teve como objetivo avaliar a preparação dos instruendos, com foco em aspectos como resistência física, liderança, disciplina e capacidade operacional. Durante o exercício, os participantes realizaram patrulhas, orientação em terreno, progressão e cumprimento de missões simuladas, em condições que exigiram rusticidade e organização.

A execução do Campo Conjunto consolidou práticas fundamentais da formação militar, reforçando a cooperação entre os grupos e a aplicação dos conhecimentos adquiridos ao longo do curso. A atividade marcou o encerramento da etapa de instrução, destacando o papel dos futuros cabos na estrutura do Exército Brasileiro.