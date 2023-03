Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Prefeitura de Jacarezinho está investindo em uma importante área para o desenvolvimento das crianças: a recreação infantil. Com o Pregão Eletrônico n.° 16/2023, a administração municipal busca adquirir novos brinquedos para Parques Infantis (playgrounds), para comporem áreas de lazer em diversos bairros da cidade.

O valor máximo da licitação é de R$ 4.464.508,23 (quatro milhões, quatrocentos e sessenta e quatro mil quinhentos e oito reais e vinte e três centavos) e o tipo de pregão é menor preço por lote. O recebimento das propostas se encerrará às 08:00 horas do dia 23/03/2023, com a abertura das mesmas ocorrendo às 08:00 horas do mesmo dia.

É importante destacar que esses brinquedos serão adquiridos com recursos da Prefeitura de Jacarezinho, de acordo com a disponibilidade financeira. Trata-se de uma ata de registro de preços, um instrumento que visa à aquisição futura de bens ou serviços por meio de uma única licitação, permitindo a economia de tempo e recursos para a administração pública.

Caso haja disponibilidade de recursos para a aquisição de mais equipamentos, eles podem ser adquiridos pelo preço registrado, sem que haja a necessidade de novo processo licitatório.

Da mesma forma, se não houver recursos, a Prefeitura não se obriga a adquirir, não havendo possibilidade de prejuízo ao erário.

“As famílias sentem falta de espaços de lazer e confraternização e precisamos dotar o município de espaços para recreação. Nos próximos dias vamos detalhar a proposta, mas é um passo que damos no sentido de proporcionar aos jacarezinhenses áreas de convivência familiar, especialmente para nossas crianças”, destaca o prefeito Marcelo Palhares (PSD).

A princípio a Administração Municipal pretende adquirir 12 parques infantis, que serão instalados nos seguintes locais: Vila Setti – Rua Almirante Tamandaré; Vila São Pedro – Praça Benedito Moreira; Jardim Miguel Afonso – Rua Capitão Bento Mota; Centro – Praça Rui Barbosa; Nova Jacarezinho – Ginásio de Esportes; Jardim Panorama – Avenida Dois; Parque dos Mirantes; Parque Ecológico; Faculdade de Educação Física; Conjunto Dom Pedro Filipak – Rua Presidente Afonso Pena; Bairro Aeroporto – Rua Fernando Botarelli – Esquina Com Rua Antônio Almeida; Praça São Benedito.

Essa iniciativa da Prefeitura de Jacarezinho é essencial para garantir a diversão e o desenvolvimento das crianças da cidade. Com novos brinquedos e espaços adequados, as crianças terão mais oportunidades de brincar e se divertir, além de desenvolverem habilidades físicas e sociais importantes para a vida.

Serviço

Para solicitar o edital, basta entrar em contato com o Departamento de Compras, Licitações e Contratos do Município de Jacarezinho, Estado do Paraná, via e-mail (licitacao@jacarezinho.pr.gov.br) ou pelo telefone (43) 3911-3018. O documento também está disponível gratuitamente no site do município (https://www.jacarezinho.pr.gov.br/licitacaoView/?id=3662) ou no site www.bll.org.br.