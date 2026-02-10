Assista o vídeo 👇

https://www.instagram.com/reel/DUl7UkLEo0B/?igsh=MTl4eGh2MWxrM3h5eA==

Um homem de 61 anos foi preso na manhã desta terça-feira (10), em Jacarezinho (PR), após o não pagamento de R$ 18.521,99 em pensão alimentícia. O mandado de prisão civil foi cumprido por equipes da Polícia Civil por volta das 7h, na Rua Simão Schuminski, no bairro Aeroporto.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais cercaram o imóvel de forma estratégica e localizaram o suspeito, que foi informado da ordem judicial e detido sem oferecer resistência.

Mandado decorre de inadimplência alimentar

A prisão foi determinada pela Justiça em razão da inadimplência da obrigação alimentar, devidamente reconhecida em processo judicial. Após receber voz de prisão, o homem foi encaminhado para exame de integridade física e, posteriormente, recolhido ao sistema prisional.

A prisão civil por dívida de alimentos é uma das medidas mais rigorosas previstas na legislação brasileira, justamente por envolver a subsistência de crianças e dependentes, funcionando como um instrumento legítimo de coerção para garantir o cumprimento da obrigação.

Autoridade policial destaca proteção aos menores

O delegado adjunto Tristão Antônio Borborema de Carvalho ressaltou a importância da medida judicial:

“A pensão alimentícia garante a sobrevivência e a dignidade de crianças que dependem do amparo paterno. Quando há descumprimento, o Estado atua de forma firme. Em Jacarezinho, as ordens judiciais são cumpridas com rigor, sobretudo quando envolvem a proteção de menores que necessitam da Justiça para assegurar seus direitos.”

Compromisso com decisões judiciais

Em nota, a Polícia Civil reforçou que o cumprimento de mandados dessa natureza evidencia o compromisso institucional com a efetividade das decisões judiciais e com a proteção dos cidadãos mais vulneráveis, especialmente crianças e adolescentes.