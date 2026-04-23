No último sábado (18), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu diversos medicamentos emagrecedores durante abordagem no km 345 da Rodovia Transbrasiliana (BR-153), em Ourinhos/SP.

A ação ocorreu após a equipe dar ordem de parada a um veículo Chevrolet/Onix. Durante consulta aos sistemas, o condutor apresentou informações contraditórias, afirmando que transportava apenas perfumes, bebidas e cosméticos oriundos do Paraguai.

Durante a fiscalização no interior do veículo, os produtos mencionados foram localizados. No entanto, os policiais identificaram indícios de alteração no painel do automóvel. Em busca, foram encontrados medicamentos emagrecedores ocultos, além de outros medicamentos, incluindo peptídeos.

Diante dos fatos, o condutor foi preso em flagrante, pelo crime previsto no art. 273 do Decreto-Lei nº 2.848/1940 (Código Penal). O suspeito, os itens apreendidos e o veículo foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal em Marília/SP para os procedimentos legais cabíveis.