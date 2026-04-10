Polícia Rodoviária Federal (PRF) inaugurou, nesta quinta (9), duas novas Unidades Operacionais em Bandeirantes e em Santo Antônio da Platina, no norte pioneiro do Paraná. As novas unidades, que substituem instalações antigas, nas BRs 153 e 369, foram construídas e entregues pela concessionária EPR Litoral Pioneiro, que administra as rodovias.

A Unidade Operacional (UOP) em Bandeirantes, localizada no km 61 da BR-369, foi batizada em homenagem ao policial rodoviário federal Marcos Hermenegildo Flores Tagomori, que faleceu em agosto de 2023. O PRF Flores iniciou na PRF em Rondônia, em 2015. Já em 2016, foi removido para a região de Londrina, onde exerceu com dedicação a atividade policial, falecendo em razão de doença. A UOP substitui a antiga base em Cornélio Procópio, com sua localização ajustada para melhorar a eficiência operacional da PRF na região.

Já a UOP em Santo Antônio da Platina, construída no km 47 da BR-153 para substituir outra unidade no mesmo município, recebeu o nome do policial rodoviário federal Reinaldo Martins Portelinha. Portelinha começou sua carreira na PRF em 1994, parte de uma grande contratação de policiais. Com toda sua atuação ocorrendo em prol do Paraná, Portelinha trabalhou em diferentes regiões do estado. Em novembro de 2012, após quase 20 anos de dedicação ao ofício de servir, faleceu em decorrência de doença. Além da dedicação na PRF, também atuou em atividades comunitárias, tendo sido presidente do Rotary Clube de California (PR), sua cidade de nascimento. Em 2024, no dia dos pais, o neto de Portelinha nasceu na base PRF de Mandaguari, após a mãe ter entrado em trabalho de parto, sem tempo de chegar ao hospital.

Com investimento de R$ 18 milhões de reais, as novas unidades foram projetadas dentro de modernos padrões da PRF. Ambas as instalações contam com 389 m² de edificação blindada, além de duas coberturas de fiscalização com mais de 680 m², oferecendo proteção para usuários e policiais. A área total com benfeitorias, incluindo estacionamentos e antena, passa de 1.900 m². Para a fiscalização, foi construída rampa de visualização que permite que toda a superfície dos veículos seja examinada.

A cerimônia de inauguração contou com a presença do diretor executivo da PRF, Alberto Raposo; do diretor-executivo da EPR Litoral Pioneiro, Felipe Ferreira Neves; da Diretora de Operações da PRF, Nádia Zilotti, do superintendente da PRF no Paraná, Fernando César Oliveira; do superintendente executivo da PRF no Paraná, Sérgio Carvalho, da chefe da Delegacia PRF em Londrina, Franciele Ursi, do diretor de engenharia da EPR Litoral Pioneiro, Juarez Cordeiro, e do presidente do SinPRF-PR, Sidnei Nunes, que receberam os prefeitos de Bandeirantes (Jaelson Matta) e de Santo Antônio da Platina (Gil Martins), além de autoridades, servidores e a comunidade.

A PRF tem atuação permanente no norte pioneiro, patrulhando uma extensa rede de rodovias, importante corredor logístico entre as regiões norte e sul do país. A região costuma ser utilizada por contrabandistas e traficantes para o transporte, a partir do Paraguai, de produtos ilícitos para São Paulo e Rio de Janeiro, tornando ainda mais necessária uma presença policial forte.

“Essas duas inaugurações de novas unidades operacionais da PRF aqui no Norte Pioneiro, uma na BR-369 em Bandeirantes e outra na BR-153 em Santo Antônio da Platina, são as primeiras de um total de 19 novas construções previstas até 2028 nos seis lotes de concessão rodoviária do Paraná. Este conjunto de obras significa um avanço importante para a Polícia Rodoviária Federal em termos de infraestrutura e de condições de trabalho para os nossos servidores”, explica o superintendente da PRF no Paraná, Fernando César Oliveira.

“A construção das unidades operacionais representa mais que uma entrega física. É um compromisso que a EPR Litoral Pioneiro tem em agregar mais recursos para a segurança dos usuários que trafegam pelas rodovias e, consequentemente, salvar vidas. As unidades oferecem estrutura de qualidade aos policiais rodoviários, que prestam um trabalho de excelência e de extrema importância para a segurança do sistema viário”, comenta o diretor executivo da EPR Litoral Pioneiro, Felipe Ferreira Neves.