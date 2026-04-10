A Receita Federal já recebeu a declaração do Imposto de Renda de 576.307 contribuintes do Paraná, até a manhã desta sexta-feira (10). O número de documentos transmitidos corresponde a 19,6% do total de declarações paranaenses que o Fisco espera receber neste ano.

A estimativa da Receita é que 2.934.497 paranaenses declarem o Imposto de Renda 2026 até o fim do prazo, que se encerra em 29 de maio. O número é ligeiramente superior ao número de declarações recebidas dentro do prazo em 2025 no Estado (2.904.401).

Em todo o país, o Leão projeta receber 44 milhões de declarações. Destas, 10,1 milhões já foram transmitidas até a manhã de hoje.

Pré-preenchida lidera declarações no Paraná

De acordo com o levantamento apurado pelo portal Ric, com informações da base de dados da Receita Federal, 61,8% dos contribuintes do Paraná que já enviaram a declaração do Imposto de Renda utilizaram a modalidade pré-preenchida.

A ferramenta facilita o processo de transmissão dos dados ao compilar e preencher automaticamente dados como rendimentos, bens e despesas médicas. Ao contribuinte, basta validar as informações e corrigi-las, quando necessário. O uso da pré-preenchida ainda oferece prioridade no recebimento da restituição.

O Programa Gerador da Declaração foi o mais utilizado na hora de transmitir a declaração (70,6%), enquanto 29,4% dos paranaenses enviaram a declaração via aplicativo ou pelo site da Receita.

O Programa Gerador da Declaração foi o mais utilizado na hora de transmitir a declaração (70,6%), enquanto 29,4% dos paranaenses enviaram a declaração via aplicativo ou pelo site da Receita

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Ainda conforme o balanço, 72,3% dos paranaenses que já declararam o IR tem valores a restituir.

Com a quantidade de lotes reduzida de cinco para quatro, a previsão é que 80% dos contribuintes que tenham direito à restituição recebam os valores até o pagamento do segundo lote, em 30 de junho. Já o primeiro lote será pago no dia 29 de maio.

Quem deve declarar o Imposto de Renda 2026?

Uma das principais dúvidas entre os contribuintes envolve a nova faixa de isenção do Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5 mil por mês. Apesar de a medida ter entrado em vigor em 1º de janeiro e já aliviar o bolso de parte dos trabalhadores, a mudança não terá impacto na declaração entregue em 2026, já que o informe deste ano se refere aos rendimentos obtidos no ano-base 2025.

Em 2026, quem recebeu pelo menos R$ 35.584 em rendimentos tributáveis no ano passado será obrigado a declarar. Em 2025, o valor era de R$ 33.888, segundo a Receita.

Também devem prestar contas ao Leão contribuintes que obtiveram receita bruta da atividade rural acima de R$ 177.920,00 e que se enquadram nos seguintes critérios:

receberam rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte superior a R$ 200 mil;

alienaram em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas valores em soma superior a R$ 40 mil ou com ganhos líquidos sujeitas à incidência do imposto;

tiveram, em 31 de dezembro de 2025, a posse ou a propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua, de valor total superior a R$ 800 mil;

passaram à condição de residente no Brasil em qualquer mês e estava nesta condição no fim de 2025.

São isentas da declaração as pessoas que receberam até dois salários-mínimos mensais durante 2025.