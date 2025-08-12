Na tarde desta segunda-feira (11), por volta das 17h30, na cidade de Santo Antônio da Platina uma ação policial resultou no cumprimento de um mandado de prisão expedido pela Justiça de Ourinhos (SP).

A operação ocorreu após a Polícia Militar receber informações de que, em um endereço na Rua Floriano Peixoto, próximo ao shopping, estaria abrigada uma mulher foragida. Durante a vigilância no local, os agentes observaram a chegada de um táxi, do qual desembarcou uma mulher acompanhada de duas crianças.

Os policiais seguiram o veículo até o terminal rodoviário do Centro da cidade, onde realizaram a abordagem. A verificação confirmou a existência de um mandado de prisão em aberto contra a mulher, relacionado a um processo por tráfico de drogas.

A detida foi conduzida para atendimento médico de rotina, em seguida encaminhada ao Departamento Penitenciário (DEPEN) de Santo Antônio da Platina. A ação transcorreu sem resistência e sem necessidade de uso de algemas.