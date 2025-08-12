O youtuber e motociclista catarinense Alex Tibola, do perfil “Crônicas de Viajeiro” e conhecido pelo apelido Murat, morreu neste sábado (9) em um grave acidente no Chile enquanto viajava de moto na companhia de sua tia Liane Tibola, com destino a Foz do Iguaçu. Ambos eram naturais de Maravilha, no Oeste de Santa Catarina, e compartilhavam a paixão por viagens sobre duas rodas.

De acordo com informações dos Bombeiros de Villa Cerro Castillo, a colisão aconteceu por volta das 11h, na rodovia 7 Sul, na região de Puente Becerra, em Alto Cofre. A moto em que Alex e Liane estavam bateu de frente com um ônibus de transporte de passageiros. As vítimas morreram no local, enquanto os ocupantes do ônibus não ficaram feridos.

Morte de Alex Tibola: volta ao mundo de moto

Alex Tibola ganhou notoriedade no YouTube ao compartilhar suas aventuras de moto por diferentes países, incluindo a volta ao mundo em duas rodas. No domingo (10), um dia após sua morte, seu canal publicou um vídeo gravado recentemente e que já estava agendado.

Nas imagens, ele registrava uma viagem de cerca de 400 km de Maravilha (SC) até Foz do Iguaçu (PR) para participar de encontros e compromissos com fãs.

No vídeo, Murat contou que precisou trocar sua famosa moto “Big Pop” por outro veículo após uma pane. “Espero que a viagem seja tranquila, muito movimento nessa época por aqui”, comentou. Ele também foi recebido por amigos no destino, sendo chamado por um deles de “lenda viva do motociclismo brasileiro”. Assista ao último vídeo postado no canal dele:

Quem é Alex Tibola?

Nascido em Maravilha, no Oeste de Santa Catarina, Alex Tibola, de 35 anos, tinha uma paixão pelo motociclismo desde a infância. Desde pequeno, sonhava em dar a volta ao mundo sobre duas rodas.

Ele iniciou suas viagens de moto aos 18 anos e, ao longo do tempo, percorreu diversos países da América do Sul, como Uruguai, Argentina, Chile e Peru.

Em uma entrevista ao ND Mais em 2020, Alex revelou que o plano de explorar o mundo em sua motocicleta tomou forma principalmente nos últimos cinco anos. “Esse sonho me acompanha desde criança. Passei a acreditar que poderia torná-lo real e então comecei a estruturar um projeto para isso”, disse.

Além das viagens, Tibola lançou o livro Crônicas de Viageiro: Em Busca de um Sonho, onde compartilha suas histórias e busca inspirar outras pessoas a perseguirem seus objetivos.

“O livro é uma forma de contar sobre esse sonho, motivar quem me acompanha e também ajudar financeiramente na realização dessa jornada”, explicou o motociclista na época ao portal ND Mais.