Uma explosão de grandes proporções atingiu, na manhã desta terça-feira (12), uma unidade industrial fabricante de explosivos localizada em Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba. O acidente ocorreu por volta das 6h e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Defesa Civil.

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública do Paraná, oito pessoas foram atingidas diretamente pela explosão. Até as 9h, não haviam sido localizados sobreviventes na área central do acidente. Inicialmente, havia a possibilidade de 15 vítimas, número que foi posteriormente revisado.

A estrutura atingida pela explosão tinha cerca de 25 metros quadrados e foi completamente destruída, restando apenas uma cratera no local. Fora do raio principal da explosão, três pessoas sofreram ferimentos leves e foram atendidas pelas equipes de resgate.

A onda de choque provocada pelo acidente causou danos em imóveis próximos. A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil realiza vistorias nas residências afetadas e presta assistência às famílias atingidas.

O governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior (PSD), determinou o envio imediato do comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Antônio Hiller, e do secretário de Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira, ao local da ocorrência. Em nota oficial, a empresa responsável informou que está concentrando esforços no atendimento às vítimas e na comunicação com os familiares dos funcionários.

A causa da explosão ainda é desconhecida. Equipes técnicas devem iniciar investigações para apurar as circunstâncias do acidente e avaliar os riscos de novos incidentes.

