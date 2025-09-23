O Programa Mulher Segura, uma iniciativa da Secretaria da Segurança Pública do Paraná, expandiu sua atuação no Interior do Estado, impactando diretamente 1,1 mil pessoas na região Norte. As atividades fizeram parte da Missão Paraná II, que buscou fortalecer a segurança pública com uma abordagem integrada e regionalizada.

Com foco na proteção contra a violência de gênero e no combate ao uso de drogas, a programação incluiu palestras, encontros com grupos locais de proteção e seminários. As ações uniram instituições públicas e a sociedade civil, oferecendo treinamento a profissionais e conscientizando a comunidade sobre a importância das redes de apoio.

“A proteção da mulher exige mais do que medidas legais, ela demanda presença, escuta e transformação social”, destacou o secretário da Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira. “Cada palestra, roda de conversa e ação nas comunidades é uma oportunidade de romper o silêncio, fortalecer vínculos e mostrar que o Estado está ao lado de quem mais precisa. É assim que construímos caminhos mais seguros e justos para todas”.

Em Londrina, a agenda foi marcada por uma série de eventos estratégicos. Um dos pontos altos foi a palestra “Mulher Segura” realizada para os funcionários de uma construtora Plaenge – Obra Aura. O evento, voltado a um público misto, aprofundou conceitos sobre os diferentes tipos de violência de gênero, discutindo o ciclo da violência e o “termômetro da violência”.

A iniciativa buscou mostrar, com exemplos práticos do cotidiano, até mesmo no corporativo, como o fortalecimento de fatores de proteção e a criação de vínculos puderam ser cruciais para a prevenção e a valorização da vida da mulher.

BALANÇO – Entre 2023 e 2024, o número de visitas comunitárias realizadas pelo Programa Mulher Segura cresceu 332%, passando de 12 mil para 51,9 mil ações em campo. Apenas no primeiro semestre de 2025, o aumento foi de 86,6% em relação ao mesmo período do ano anterior, refletindo o fortalecimento da presença do Estado nas comunidades.

Desde o início da iniciativa, já foram promovidas 1,3 mil palestras em diferentes regiões do Paraná, alcançando diretamente 105,3 mil pessoas com temas voltados à prevenção da violência, promoção da cidadania e fortalecimento das redes de apoio. A pasta projeta capacitar mais 1,4 mil profissionais até o fim do ano e consolidar a atuação do programa nos 399 municípios paranaenses.