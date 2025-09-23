No último fim de semana, o município de Jacarezinho sediou a Etapa Jacarezinho do Circuito Forma Ativa de Corrida, evento que reuniu atletas do Centro de Treinamento de Atletismo de Jacarezinho (CTAJ) e do Projeto Sementinhas. A competição contou com a participação de crianças e adolescentes, que demonstraram empenho, disciplina e espírito esportivo.

Durante a prova, os jovens atletas conquistaram pódios e mostraram superação, evidenciando o impacto positivo do esporte na formação educacional e cidadã. A iniciativa reforça o papel do atletismo como ferramenta de inclusão social e desenvolvimento pessoal.

A organização do evento agradeceu o apoio da Prefeitura Municipal de Jacarezinho, representada pelo prefeito Marcelo Palhares e pelo vice-prefeito Antonio Neto. Também foram mencionados a secretária de Educação, Cultura e Esportes, Aline Roberta, o diretor de Esportes, Walmir, e o diretor de Transporte, Alex Sandro Carvalho, pelo incentivo contínuo às ações esportivas voltadas à juventude.

O CTAJ mantém treinos gratuitos para crianças e adolescentes, com o objetivo de ampliar o acesso ao esporte e formar novos talentos. As atividades são realizadas conforme o cronograma abaixo:

| Faixa Etária | Dias da Semana | Horário | Local |

|————–|————————–|———————|——————————–|

| 12 a 17 anos | Segundas, quartas, sextas| 14h30 às 16h30 | Faculdade de Educação Física |

| 9 a 11 anos | Terças e quintas | 14h30 às 16h30 | Campo da Vila Maria |

A comunidade é convidada a participar. Os treinos são abertos e representam uma oportunidade de aprendizado, convivência e desenvolvimento físico e emocional. O projeto reafirma que cada corrida é um passo rumo a um futuro mais saudável e promissor.