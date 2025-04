Jacarezinho (PR) – 22 de abril de 2025 — A Polícia Civil do Paraná, por meio da 12ª Subdivisão Policial de Jacarezinho, obteve êxito na recuperação de um óculos da marca Ray-Ban, avaliado em aproximadamente R$ 950,00, subtraído no final de setembro de 2024, em circunstâncias que configuram crime de furto simples, já formalmente denunciado pelo Ministério Público.

Entenda o caso

Na noite de 27 de setembro de 2024, por volta das 21h, em frente à Pizzaria Romana, situada na Avenida Getúlio Vargas, centro de Jacarezinho/PR, um homem de 37 anos subtraiu um par de óculos pertencente a um policial militar, além de um cartão bancário. O cartão foi indevidamente utilizado para a realização de transações financeiras em três diferentes estabelecimentos comerciais, causando prejuízos adicionais à vítima. O autor, prontamente identificado pelas autoridades policiais, foi indiciado e teve sua conduta denunciada formalmente pelo Ministério Público, sendo o processo atualmente conduzido na fase judicial, já sob a égide da ação penal.

A recuperação da res furtiva ocorreu em 22 de abril de 2025. Durante diligência ordinária no bairro Aeroporto, o agente de polícia Scylla Cesar Peixoto Neto avistou o investigado em via pública. Após abordagem e diálogo, o mesmo admitiu a subtração e indicou que o objeto seria deixado em local previamente combinado. Com apoio de denúncia anônima, os policiais localizaram o bem escondido em terreno baldio próximo à Praça da Vila Setti. O item foi então devidamente apreendido e apresentado à autoridade competente.

“A pronta resposta da Polícia Civil demonstra que a sensação de impunidade não encontrará guarida em nosso município. Ainda que os bens sejam pequenos, o simbolismo da restituição é imenso.”

*Tristão Antônio Borborema de Carvalho, delegado-adjunto da 12ª SDP*

A Polícia Civil reforça que denúncias podem ser feitas, de forma anônima e segura, pelos canais 181, 197 ou diretamente pelo telefone da 12ª SDP: (43) 3511-0600.. A identidade do denunciante será mantida em absoluto sigilo.