O resultado das eleições municipais de 2024 começa a ser apurado após o encerramento das votações nas urnas eletrônicas, ainda no dia 6 de outubro.

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os eleitores podem acompanhar a contagem dos votos em cada município a partir das 17h, no horário de Brasília.

Segundo o TSE, é possível conferir, em tempo real, a apuração através do aplicativo Boletim na Mão, disponível no Google Play e App Store. Também é possível conferir os números de votos em cada candidata ou candidato do município, além dos nulos e brancos.

Além disso, o resultado das eleições será divulgado nos portais da Justiça Eleitoral e pelo site e aplicativo “Resultados”.

Algumas emissora de televisão também mudam a grade da programação para incluir a apuração, basta conferir nos canais abertos e fechados. Outro veículos de comunicação como portais de notícias também devem fazer o tempo real dos resultados em algumas cidades.