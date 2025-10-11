Uma forte tempestade com grande acumulado de chuva e queda de granizo chamou atenção de moradores e causou estragos em Cornélio Procópio, no Norte do Paraná, na noite desta sexta-feira (10).

De acordo com a Defesa Civil do município, as chuvas causaram estragos em dez casas e um apartamento. Houve também registro de três quedas de árvore. A chuva começou por volta das 19h de sexta e foram registrados quase 30 milímetros acumulados em uma hora.

“O combustível para essa tempestade é o ar quente úmido. Previamente estava com temperatura de quase 30°C na região e a disponibilidade de umidade facilita a intensificação das nuvens cumulonimbus, que tem gelo em seu interior. Em cerca de uma hora, a tempestade atravessou todo o município”, disse o meteorologista do Simepar, Lizando Jacóbsen.

Além disso, as rajadas de vento na cidade chegaram a 70 km/h. O meteorologista explica ainda que esse desenvolvimento de tempestade rápido é típico de primavera, o que ressalta a importância do monitoramento e a emissão de alertas de curto prazo.

Assista o vídeo 👇

https://www.instagram.com/reel/DPrajIAAJ7Y/?igsh=YnF5bWxycjZ3MnQy