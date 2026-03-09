O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) divulgou o resultado final da licitação para restauração do pavimento da PR-092, no Norte Pioneiro do Estado. A obra contempla um trecho de 53,15 quilômetros entre Santo Antônio da Platina e Andirá e terá investimento de R$ 68,8 milhões.
Após a fase de recursos do processo licitatório, foi confirmado como vencedor o Consórcio PR 092, formado pelas empresas M4 Construções Ltda. e Johely Assessoria e Engenharia Ltda.
Trecho liga cidades do Norte Pioneiro até divisa com São Paulo
A restauração será realizada em um trecho importante da rodovia estadual, que começa no entroncamento com a BR-153 (Rodovia Transbrasiliana), em Santo Antônio da Platina.
O trajeto segue por:
Barra do Jacaré
Região do Porto Leopoldino, em Andirá
Margens do Rio Paranapanema, na divisa entre Paraná e São Paulo
O corredor é considerado estratégico para o transporte regional e para o escoamento da produção.
Serviços previstos incluem reconstrução do pavimento
O edital prevê uma série de intervenções estruturais para recuperar a rodovia e ampliar a durabilidade do pavimento.
Entre os principais serviços previstos estão:
Fresagem para corrigir irregularidades do asfalto
Reparos profundos e reconstrução do pavimento
Regularização do subleito da pista
Aplicação de macadame seco para reforço estrutural
Camada de solo laterítico para sub-base
Camada de solo-cimento para base
Aplicação de duas camadas de pavimento asfáltico
Também estão previstos:
Microrrevestimento asfáltico a frio
Reforço estrutural do pavimento
Ajuste e nivelamento dos acostamentos
Nova sinalização horizontal
Recuperação do sistema de drenagem
Restauração de obras complementares da rodovia.
Prazo total da obra será de 18 meses
Após a homologação da licitação pelo DER/PR e assinatura do contrato, a obra terá prazo total de execução de 540 dias (18 meses).
O cronograma será dividido em duas etapas:
180 dias para elaboração do projeto básico e do projeto executivo de engenharia
360 dias para a execução das obras de restauração da rodovia
PR-092 integra programa estadual de restauração de rodovias
O trecho entre Santo Antônio da Platina e Andirá é o primeiro lote do programa ProRestaura, iniciativa do DER/PR voltada à recuperação estrutural da malha rodoviária estadual.
O programa prevê intervenções em cerca de 900 quilômetros de rodovias estaduais, priorizando trechos com alto volume de tráfego e pavimento que exige obras mais profundas do que as ações de conservação rotineiras.
Segundo o DER, os serviços previstos devem garantir vida útil aproximada de 10 anos para os trechos restaurados.