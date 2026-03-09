O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) divulgou o resultado final da licitação para restauração do pavimento da PR-092, no Norte Pioneiro do Estado. A obra contempla um trecho de 53,15 quilômetros entre Santo Antônio da Platina e Andirá e terá investimento de R$ 68,8 milhões.

Após a fase de recursos do processo licitatório, foi confirmado como vencedor o Consórcio PR 092, formado pelas empresas M4 Construções Ltda. e Johely Assessoria e Engenharia Ltda.

Trecho liga cidades do Norte Pioneiro até divisa com São Paulo

A restauração será realizada em um trecho importante da rodovia estadual, que começa no entroncamento com a BR-153 (Rodovia Transbrasiliana), em Santo Antônio da Platina.

O trajeto segue por:

Barra do Jacaré

Região do Porto Leopoldino , em Andirá

Margens do Rio Paranapanema, na divisa entre Paraná e São Paulo

O corredor é considerado estratégico para o transporte regional e para o escoamento da produção.

Serviços previstos incluem reconstrução do pavimento

O edital prevê uma série de intervenções estruturais para recuperar a rodovia e ampliar a durabilidade do pavimento.

Entre os principais serviços previstos estão:

Fresagem para corrigir irregularidades do asfalto

Reparos profundos e reconstrução do pavimento

Regularização do subleito da pista

Aplicação de macadame seco para reforço estrutural

Camada de solo laterítico para sub-base

Camada de solo-cimento para base

Aplicação de duas camadas de pavimento asfáltico

Também estão previstos: