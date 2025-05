A Receita Estadual do Paraná reforça o alerta para que os contribuintes fiquem atentos na hora de pagar o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Com a proximidade do fim do calendário para o pagamento do tributo em 2025, as tentativas de golpe aumentaram consideravelmente. Apenas nos 15 primeiros dias de maio, o número de reclamações e denúncias de fraudes feitas ao Setor de Atendimento ao Cidadão (SAC) é o equivalente a todo o primeiro trimestre do ano.

Foram 104 ocorrências registradas nesta primeira quinzena do mês, frente a 102 registradas entre janeiro e março de 2025. E embora o número diga respeito somente ao total de pessoas que entraram em contato com a Receita Estadual pelo seu canal de atendimento, trata-se de um termômetro importante para um problema que pode ser ainda maior.

Como explica a responsável pelo SAC, Michele Frizzo, alguns contribuintes entram em contato quando percebem que o pagamento que realizaram não consta no sistema da Receita. “É quando se dão conta de que foram vítimas de um golpe. Só que nem todo mundo faz essa comunicação, o que significa que o número de pessoas lesadas pode ser muito maior”, diz.

CAMINHOS SEGUROS– Por isso mesmo, a Receita Estadual reforça que o contribuinte fique atento na hora de pagar o IPVA 2025, optando sempre pelos canais oficiais e acessando-os via caminhos seguros. “Antes de emitir a guia de pagamento, é fundamental que o contribuinte confira se o site tem a terminação ‘pr.gov.br’ – exatamente assim, com todos os pontos e sem nenhum ‘.com’, ‘.com.br’ ou coisa parecida depois”, alerta o gerente do IPVA da Receita Estadual, Leonardo Marcon.

Outro cuidado importante é ficar atento aos resultados que aparecem em sites de busca. Muitas dessas páginas falsas se aproveitam de ferramentas de impulsionamento para aparecerem em destaque nos resultados de pesquisas sobre o IPVA, induzindo o contribuinte a acreditar que se trata de uma página real. Nesse caso, a recomendação é sempre evitar clicar nos links marcados como patrocinados.

“Uma forma de se blindar contra esses sites falsos é fazer o pagamento do IPVA pelo aplicativo oficial da Receita Estadual”, afirma Marcon. “Com o app instalado em seu celular, o contribuinte vai ter sempre a certeza de que está acessando um ambiente seguro”. O Aplicativo Receita Estadual – Serviços Rápidos está disponível tanto para aparelhos Android quanto para iOS .

O QUE FAZER?– Para quem foi vítima de algum golpe relacionado ao IPVA, a Receita Estadual recomenda que o contribuinte lesado procure a Polícia Civil para fazer um boletim de ocorrência, o que vai ajudar as autoridades a combater esse tipo de crime. Além disso, é sugerido que a vítima entre em contato com seu banco para tentar recuperar o valor pago.